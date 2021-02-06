Страхи Соединенных Штатов перед новым российским вооружением сильно преувеличиваются средствами массовой информации, считает военный эксперт Юрий Тимошенко. Но испуг Вашингтона по поводу наличия у РФ беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», по его мнению, вполне оправдан.

Тимошенко пояснил, что согласно продленному договору «СНВ-3», Россия может иметь не более полутора тысяч ядерных ракет и семисот ракет-носителей. Если говорить, к примеру, о боевом блоке «Авангард», уже ставшем настоящим кошмаром для Соединенных Штатов, то стоит упомянуть, что подобных ракет может быть не более 24 единиц. Поэтому Вашингтон не особо боится такого оружия.

Но все это не относится к беспилотникам «Посейдон». Они вполне способны уничтожить прибрежные американские штаты и оставить США без подводного флота, однако для этого их нужно использовать в нужное время и в нужном месте. Все дело в том, что под водой беспилотный аппарат будет двигаться гораздо медленнее, чем по воздуху, что требует точного расчета.