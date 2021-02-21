Директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко опровергла один из существующих мифов о хлебе.

Так, считается, что употребление хлеба может негативно отразиться на фигуре и приведёт к ожирению. Эксперт заявила, что это лишь миф, и набрать вес, употребляя хлеб, нельзя. Однако подчеркивается, что речь идёт о чёрном или ржаном хлебе. Одна буханка такого хлеба, как она указала, содержит 250-500 килокалорий.

В ржаном хлебе, как отметила Костюченко, довольно большое содержание полезной для организма человека клетчатки. Таким образом, употребление ржаного хлеба способно оказать положительное влияние на здоровье человека и профилактику болезней, связанных с сердцем и сосудами.