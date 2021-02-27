Около половины всех мобильных банковских приложений имеют уязвимости, которыми могут воспользоваться мошенники для хищения средств пользователей. Об этом изданию “РИА Новости” рассказал руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.

Как он отметил, за сохранность персональных данных отвечают компании, которые занимаются хранением и обработкой этой информации. Но эти организации порой имеют недостаточную защиту, и пользователям необходимо самим заботиться о сохранности своих данных.

В первую очередь эксперт советует внимательно относиться к своим публикациям в соцсетях, предоставлять минимум сведений во время регистрации и использовать на сайтах разные пароли. Также Костиков рекомендует обзавестись отдельным номером телефона, электронной почтой и виртуальной картой для того, чтобы использовать их в недоверенных сервисах.

Кроме того, эксперт советует внимательно проверять адресную строку браузера, так как мошенники часто создают сайты, практически неотличимые от оригинала.