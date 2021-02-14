читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты постоянно разрабатывают новейшие сети связи и спутники, которые могут быть задействованы для «взлома» российского «ядерного чемоданчика». Такое заявление сделал Сергей Аксенов, возглавляющий Агентство финансовой безопасности. Он пояснил, что сигналы на стратегические объекты – это одна из разновидностей связи, а любую связь при должном умении можно перехватить.

Военный эксперт Алексей Леонков полностью согласился с наличием такого риска, однако отметил, что Россия давно имеет в своем распоряжении механизмы, которые обеспечивают защиту от подобных действия Соединенных Штатов.

В качестве примера специалист привел так называемую «Мертвую руку» – систему «Периметр», которая гарантирует запуск ядерных ракет по целям в США даже в том случае, если управление стратегическими объектами будет перехвачено.

Кроме того, «Периметр» реагирует на ядерные удары со стороны потенциального противника. Если США надумают вдруг испепелить Россию своим стратегическим вооружением, их постигнет та же судьба.

Вам может понравиться

Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в небо

Новейшие украинские самолеты Ан-178 и Ан-132D не смогут совершать полеты, так как…

Новейшее самоходное орудие «Магнолия» завершит госиспытания в 2022 году

Стартовали комплексные испытания самоходной артиллерийской установки «Магнолия», которые планируется завершить уже в…

Американские IT-гиганты воспротивились покупке Arm компанией NVIDIA

Компания NVIDIA, которая намерена приобрести производителя процессоров из Великобритании ARM, выделила полтора…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 февраля – пасмурно, до -10 °C | город Мытищи: погода, 14 февраля – небольшой снег, до -14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 февраля – пасмурно, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 февраля – облачно с прояснениями, до 0 °C | Королев: погода, 14 февраля – пасмурно, до -5 °C | Подольск: погода, 14 февраля – небольшой снег, до -14 °C | Армавир: погода, 14 февраля – небольшой снег, до -3 °C |