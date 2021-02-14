Соединенные Штаты постоянно разрабатывают новейшие сети связи и спутники, которые могут быть задействованы для «взлома» российского «ядерного чемоданчика». Такое заявление сделал Сергей Аксенов, возглавляющий Агентство финансовой безопасности. Он пояснил, что сигналы на стратегические объекты – это одна из разновидностей связи, а любую связь при должном умении можно перехватить.

Военный эксперт Алексей Леонков полностью согласился с наличием такого риска, однако отметил, что Россия давно имеет в своем распоряжении механизмы, которые обеспечивают защиту от подобных действия Соединенных Штатов.

В качестве примера специалист привел так называемую «Мертвую руку» – систему «Периметр», которая гарантирует запуск ядерных ракет по целям в США даже в том случае, если управление стратегическими объектами будет перехвачено.

Кроме того, «Периметр» реагирует на ядерные удары со стороны потенциального противника. Если США надумают вдруг испепелить Россию своим стратегическим вооружением, их постигнет та же судьба.