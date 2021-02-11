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Анна Бодрова, специалист в области финансов, указала возможный размер индексации пенсионных выплат работающим пенсионерам.

Ранее появилась информация о том, что законодательный проект об индексации пенсий, который был представлен «Справедливой Россией», отклонен Госдумой. Затем Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, сообщил, что правительство сейчас обсуждает несколько путей решения имеющейся проблемы. Финальная версия закона затем будет подтверждена Владимиром Путиным.

По мнению эксперта, у пенсионеров, которые продолжают работать, пенсия будет проиндексирована примерно на 6,3 процента. Таким образом, выплаты должны в среднем увеличиться на 1000 рублей.

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