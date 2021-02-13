Киевские власти наложили арест на акции инвесторов завода «Мотор-Сич» из Китая. Сделали они это в полном соответствии с указаниями «партнеров» из Соединенных Штатов, даже не задумываясь о негативных последствиях такого шага для Украины, считает экономист Всеволод Степанюк.

Он отмечает, что подобными действиями Украина играет с огнем, нанося санкционные удары по самой крупной в мире экономике и в то же время крупнейшему своему деловому партнеру. Если Китай введет ответные санкции, то страна потеряет не только выгодные инвестиции, но еще и импорт из КНР, который в несколько раз дешевле американского, японского и европейского.

Кроме того, КНР может ввести ограничения на украинский металл, пшеницу и кукурузу, что приведет к серьезному экономическому кризису. Ведь в последние годы именно Китай приобретает все это в больших объемах и на выгодных для Украины условиях.

Официальный Пекин уже отреагировал на санкции, которые Владимир Зеленский ввел против 4 китайских компаний по указке из Вашингтона. Представители МИД заявили, что Киев обязан обеспечить полное соблюдение прав и интересов граждан Поднебесной империи. Также одна из компаний инвесторов намерена через суд истребовать от Украины 3,5 миллиарда долларов за нанесенные санкциями убытки.