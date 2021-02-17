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Аркадий Дворкович, председатель «Сколково», указал на основные достоинства электронных государственных валют перед биткоином.

Согласно его заявлениям, подобные виды валют, скорее всего, станут высокоперспективными активами, будут пользоваться большим спросом и обладать хорошей ликвидностью, ведь в отличие от биткоина их контролем займутся центральные банки. Дворкович отметил, что у госвалют есть все шансы стать альтернативой обычным валютам, так как они более удобны в использовании.

По его мнению, в случае ввода центробанками таких валют и их мягкого регулирования они могут стать «востребованной темой». Дворкович также прокомментировал резкий рост спроса на биткоин, отметив, что любой «хайп может в будущем превратиться в полезную и работающую технологию».

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