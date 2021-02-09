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Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил признаки, по которым можно заподозрить развитие рака поджелудочной железы.

Согласно его словам, на данный вид рака могут указать три главных симптома. Этими признаками являются боль в области желудка, желтуха, а также беспричинное снижение веса, в особенности это относится к пожилым людям. Есть и косвенные признаки, которые также могут указать на это заболевание. К ним относятся появление тромбофлебитов, метастаз в пупке, а также воспаление лимфоузлов над левой ключицей.

Говоря о причинах развития заболевания, Мясников указал, что немалое влияние оказывает наследственность – до 20% случаев можно объяснить именно ею. Курение, по словам специалиста, является доказанным фактором риска развития этого заболевания. Кроме того, если у человека дефицит витамина D, пародонтит, он неправильно питается и имеет лишний вес, а также не занимается физическими нагрузками, он также входит в группу риска.

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  • Анна
  • 08.02.2021
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