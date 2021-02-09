Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о лекарстве, которое способно негативно повлиять на сердце.

Этим лекарством являются сосудосуживающие капли. Как заявил Мясников, они оказывают на сердце возбуждающее действие, и они способны привести к аритмии и даже к инфаркту миокарда. Особенно опасны такие капли, если у человека уже имеются проблемы с сердцем.

Также сосудосуживающие препараты опасны для тех людей, кто имеет проблемы с почками. Обусловлено это тем, что приём таких препаратов повышает уровень калия, который содержится в крови. В итоге Мясников советует применять сосудосуживающие капли только при крайней необходимости и коротким курсом – не более пяти дней, дальше уже велик риск развития проблем. Также, при насморке можно промыть нос солёной водой, а не использовать капли.