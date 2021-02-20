Врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале высказался насчёт заражения птичьим гриппом на юге России.

Как отмечается, у семи сотрудников птицефабрики, расположенной в южном регионе страны, был обнаружен птичий грипп. Это оказался новый во всём мире штамм – N5N8. Вспышка гриппа среди птиц была выявлена на птицефабрике в конце 2020 года. У заразившихся людей, как уточняется, заболевание протекало легко.

Как сообщил Мясников, заражение произошло от птиц к человеку, и это является первым подобным случаем для штамма N5N8. Мутация, которая позволила бы вирусу переходить от человека к человеку, ещё не произошла, и Мясников надеется, что не произойдёт вовсе. Также врач указал, что птичий грипп далеко не всегда протекает у человека тяжело, однако расслабляться нельзя – в настоящее время инфекции начинают лидировать в структуре болезней.