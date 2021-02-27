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Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил способы для укрепления иммунитета, которые он считает эффективными, а также бесполезными.

Наиболее хорошими способами повышения иммунитета врач считает регулярные физические нагрузки, отказ от курения и алкоголя, соблюдение полноценного питания. Также Комаровский называет эффективными вакцинацию, положительные эмоции, и полноценный сон.

Врач рассказал и о способах, которые, может быть, иммунитету и не навредят, однако укрепить его не помогут. Это, как он считает, употребление лука, чеснока, таких растений, как элеутерококк, эхинацея. Кроме того, он считает бесполезным употребление различных биологически активных добавок и иммуномодуляторов. Другими неэффективными способами Комаровский назвал разные амулеты против вирусов.

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