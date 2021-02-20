Рагад Саддам Хусейн, дочь казненного по указке Соединенных Штатов иракского лидера, дала большое интервью ближневосточным интернет-изданием. Она рассказала о том, что после тех страшных событий ее семье пришлось долгое время скрываться сперва на территории Сирии, а затем в Иордании.

Дочь Саддама Хуссейна поведала о том, что сравнивать Ирак сейчас и до его захвата американскими войсками нет никакого смысла. По ее словам, отец ставил во главу народ, поэтому об иракцев тогда никто не посмел бы вытирать ноги. Она также заявила, что пусть не все были зажиточными, но зато каждый знал, что живет в своей стране и чувствовал себя в полной безопасности.

На заявление журналиста о том, что в Ираке при Хуссейне не было свободы, дочь бывшего президента ответила – то, что происходит в стране сейчас, точно нельзя назвать свободой. Американцы, оккупировавшие страну, запудривают людям мозги демократией и одновременно с этим продолжают вносить в жизнь людей бесконечный хаос и раздор.