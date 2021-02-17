На организационном сборе ЦВО, который прошел в Свердловской области, все участники смогли ознакомиться с новейшей системой электрообогрева, которая будет использоваться на зимней экипировке бойцов. Сообщается, что она позволит военнослужащим чувствовать себя комфортно даже при экстремально низкой температуре воздуха.

Пресс-служба ЦВО пояснила, что комплект надевается под обычную экипировку на нательное белье. Питание подается от аккумулятора, который обеспечивает автономную работу системы в течение 12 и более часов в зависимости от установленной мощности. Последнюю можно регулировать, ориентируясь на погоду.

Напомним, что ранее сообщалось, что системой электрообогрева будет оснащен и новый боевой экзоскелет «Сотник», который разрабатывается для замены устаревшей экипировки «Ратник». Кроме того, комплект оснастят новейшим оружием и беспилотными аппаратами с видеокамерой.