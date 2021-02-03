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Пентагон на данный момент не имеет представления, как сдержать рост влияния РФ на мировой арене. В связи с этим командир USSTRATCOM адмирал Чарльз Ричард заявил в интервью изданию Proceeding, что Штатам остается только две вещи: найти новые методы работы или рассмотреть возможность ядерного конфликта.

Адмирал убежден, что пока министерство обороны США не поймет, что противопоставить Российской Федерации, все предпринимаемые ими действия – напрасная трата времени.

Военный эксперт Антон Бредихин прокомментировал заявление Чарльза Ричарда, указав на несостоятельность США в том, что составляет основу их военной доктрины – сверхдальних точечных ударах и использовании прокси-сил. По его мнению, российские «Калибры» или «ЧВК Вагнера» продемонстрировали, на что способна Россия, и насколько сложно ее переиграть.

Такой баланс сил, опасается Бредихин, может спровоцировать Штаты начать ядерный конфликт, поскольку кроме применения грубой силы Пентагону ничего не остается. Чтобы этого не произошло, необходимо подтвердить и продлить все соответствующие договоры, такие как СНВ-3. Эксперт убежден, что для сохранения мира нужна нормативная база.

Напомним, действие договора СНВ-3, подразумевающего сокращение числа наступательных вооружений, должно было истечь 4 февраля. В связи с этим в конце января президентами России и США было принято решение продлить его 5 лет. Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли по телефону.

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