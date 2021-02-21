читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученые немецкого института Макса Планка рассказали о том, что человек оказывает сильное влияние на жизнь других животных. Одних он уничтожает ради еды или одежды, других фактически выгоняет из привычных мест обитания, третьих лишает пищи. В то же время для ряда животных именно человек много лет остается практически единственным источником пропитания.

В качестве примера эксперты привели домовых мышей, которые живут в тесном соседстве с человеком не менее 10 тысяч лет. Такой комменсализм сделал их значительно умнее, заявляют ученые.

Они поясняют, что соседство мышей сложно назвать для человека приятным. Поэтому он постоянно предпринимает какие-то меры, чтобы избавиться от них. Для этой цели применяются мышеловки и другие ловушки, яды, отравленная еда и многое другое.

Чтобы выжить в этих условиях, мышам необходимо развивать свои когнитивные способности. Ведь нужно не только избегать ловушек, расставленных человеком, но еще и добывать себе пищу.

Чтобы проверить, насколько умнее сделало грызунов соседство с людьми, ученые провели эксперимент. Они поместили их в клетки и устроили настоящие испытания, в ходе которого мышам нужно было исследовать новые предметы, открывать окошки специально сделанных пластиковых домиков, сдвигать легкие прозрачные панели, добираясь до угощения.

Ученые использовали в экспериментах мышей из разных регионов планеты. В результате исследований выяснилось, что западные грызуны, которые раньше других стали синантропными, почти в 80 процентах случаев успешно справлялись с решением задач. У животных с востока и из восточной Азии это получалось немного хуже, так как они позже начали жить в тесном соседстве с людьми. Однако результаты экспериментов указывают на то, что когнитивные способности грызунов все же активно развиваются.

Вам может понравиться

Учёные выяснили, что собаки способны осознавать границы своего тела

Венгерские нейрофизиологи установили, что собаки входят в число животных, которые способны отличать…
  • Анна
  • 19.02.2021
  • читать 1 минуту

В лесу Приморского края нашли необычного зверя-альбиноса

В Приморье во время проведения обхода инспекторами охотнадзора был найден необычный зверёк.…
  • Анна
  • 20.02.2021
  • читать 1 минуту

Panorama.am: Дельфины по характеру почти не отличаются от людей

После 9 лет исследований ученые из Университета Халла в Великобритании заявили, что…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 февраля – небольшой снег, до -3 °C | город Мытищи: погода, 21 февраля – небольшой снег, до -9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 февраля – пасмурно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 февраля – переменная облачность, до -6 °C | Королев: погода, 21 февраля – облачно с прояснениями, до -0 °C | Подольск: погода, 21 февраля – небольшой снег, до -9 °C | Армавир: погода, 21 февраля – переменная облачность, до 0 °C |