Ученые немецкого института Макса Планка рассказали о том, что человек оказывает сильное влияние на жизнь других животных. Одних он уничтожает ради еды или одежды, других фактически выгоняет из привычных мест обитания, третьих лишает пищи. В то же время для ряда животных именно человек много лет остается практически единственным источником пропитания.

В качестве примера эксперты привели домовых мышей, которые живут в тесном соседстве с человеком не менее 10 тысяч лет. Такой комменсализм сделал их значительно умнее, заявляют ученые.

Они поясняют, что соседство мышей сложно назвать для человека приятным. Поэтому он постоянно предпринимает какие-то меры, чтобы избавиться от них. Для этой цели применяются мышеловки и другие ловушки, яды, отравленная еда и многое другое.

Чтобы выжить в этих условиях, мышам необходимо развивать свои когнитивные способности. Ведь нужно не только избегать ловушек, расставленных человеком, но еще и добывать себе пищу.

Чтобы проверить, насколько умнее сделало грызунов соседство с людьми, ученые провели эксперимент. Они поместили их в клетки и устроили настоящие испытания, в ходе которого мышам нужно было исследовать новые предметы, открывать окошки специально сделанных пластиковых домиков, сдвигать легкие прозрачные панели, добираясь до угощения.

Ученые использовали в экспериментах мышей из разных регионов планеты. В результате исследований выяснилось, что западные грызуны, которые раньше других стали синантропными, почти в 80 процентах случаев успешно справлялись с решением задач. У животных с востока и из восточной Азии это получалось немного хуже, так как они позже начали жить в тесном соседстве с людьми. Однако результаты экспериментов указывают на то, что когнитивные способности грызунов все же активно развиваются.