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Стоматологи сообщили о негативном влиянии, которое оказывает постоянное ношение маски.

Согласно их словам, из-за того, что человек порой вынужден долгое время носить маску, не снимая, во рту возникает сухость и скапливаются различные микробы. Это, в свою очередь, провоцирует развитие кариеса и различных заболеваний десен, к примеру, вызывает их кровоточивость. Другим последствием может стать появление неприятного запаха.

Первыми, как указывается, обычно страдают десны, а уже потом зубы. Эксперты советуют во время ношения маски делать перерывы и снимать её, чтобы дать возможность микробам из ротовой полости выйти. Также рекомендуется регулярно пить воду или полоскать рот, и чаще чистить зубы. Можно также жевать жевательную резинку.

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