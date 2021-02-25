В издании The New York Times отметили, что дипломатические работники США в других странах остались недовольны тем, что их собираются вакцинировать самыми последними среди остальных сотрудников Госдепартамента.

Согласно словам авторов материала, в первую очередь делать прививку от коронавируса будут тем работникам американского ведомства, которые в настоящее время находятся на территории Соединенных Штатов. Дипломаты при этом напомнили, что в государствах, где они трудятся, либо отсутствует качественная медицина, либо значительно выросло количество зараженных.

Энтони Блинкен, американский госсекретарь, заверил дипломатов, что их вакцинируют, как только страна получит достаточное количество препарата. Он добавил, что уже в марте дипломатические миссии США в других странах смогут принять первые партии вакцины.