Жительница Новой Москвы чуть не погубила троих детей из мести супругу. Она вывезла их в лес и раздела догола, оставив на 15-градусном морозе. Сейчас все трое находятся в реанимации, однако их состояние стабильно.

Уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Иванова рассказала, что постоянно находится на связи с врачами. По ее словам, помощь в виде случайных прохожих, которые несмотря на истерику матери сумели отбить детей и отправить их в больницу, пришла своевременно. В противном случае последствия для здоровья могли оказаться необратимыми.

Прохожие услышали крики в лесу и бросились на помощь. Оказалось, что женщина разделась сама и раздела донага детей, чтобы отомстить поссорившемуся с ней мужу. От пытавшихся помочь очевидцев она отбивалась, поэтому те были вынуждены вызвать полицию, которая сразу же отправила в ближайшую больницу и детей, и саму обезумевшую женщину.