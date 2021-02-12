Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жительница Новой Москвы чуть не погубила троих детей из мести супругу. Она вывезла их в лес и раздела догола, оставив на 15-градусном морозе. Сейчас все трое находятся в реанимации, однако их состояние стабильно.

Уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Иванова рассказала, что постоянно находится на связи с врачами. По ее словам, помощь в виде случайных прохожих, которые несмотря на истерику матери сумели отбить детей и отправить их в больницу, пришла своевременно. В противном случае последствия для здоровья могли оказаться необратимыми.

Прохожие услышали крики в лесу и бросились на помощь. Оказалось, что женщина разделась сама и раздела донага детей, чтобы отомстить поссорившемуся с ней мужу. От пытавшихся помочь очевидцев она отбивалась, поэтому те были вынуждены вызвать полицию, которая сразу же отправила в ближайшую больницу и детей, и саму обезумевшую женщину.

Вам может понравиться

Американский эксперт рассказал о ловушке США для России в Калининграде

Кольский полуостров и Калининград могут стать для России ловушкой, если северные и…

Зеленский: Ополченцы Донбасса срывают режим прекращения огня

Военнослужащие ВСУ не открывают огонь по противнику первыми, но симметрично отвечают на…

США передали ВМС Украины 70 надувных лодок и 10 катеров

Соединенные Штаты в рамках технической помощи Украине торжественно вручили Киеву 10 катеров…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 февраля – облачно с прояснениями, до -13 °C | город Мытищи: погода, 12 февраля – снег, до -14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 февраля – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 12 февраля – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 12 февраля – снег, до -14 °C | Армавир: погода, 12 февраля – пасмурно, до 13 °C |