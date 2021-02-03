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Дерматолог Олеся Маркелова объяснила причины возникновения красных родинок по всему телу.

Как отметила врач, простые красные точки, расположенные на теле, могут являться лишь признаком нарушения в работе микрокапиллярной системы. Но если эти точки являются родинками, то проблемы могут быть более серьёзными.

Так, в первую очередь Маркелова рекомендует проверить печень, так как эти родинки могут указать на какие-либо нарушения в ней. Также весьма частая причина – застой желчи, который может произойти из-за токсичной нагрузки среды или вирусов. Появление родинок может произойти и из-за приёма некоторых препаратов.

Кроме того, дерматолог подчеркнула, что красные родинки не представляют для человека опасности сами по себе, и их при желании даже можно удалить при помощи лазерной хирургии. Но перед этим всё же необходимо пройти консультацию с врачом.

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