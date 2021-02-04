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Атопический дерматит либо экзема, которые причиняют дискомфорт постоянным зудом или высыпаниями на коже, чаще всего провоцирует ее сухость. Специалист-дерматолог Екатерина Вертиева перечислила способы профилактики этих заболеваний.

Она отметила, что людям с сухой кожей желательно ежедневно или хотя бы несколько раз в неделю использовать после душа специальные увлажняющие средства. При этом важно ориентироваться на уровень комфорта, а также уметь различать сухую и обезвоженную кожу.

Во втором случае косметические средства вряд ли помогут, однако человек может восстановить водный баланс в организме. Для этого достаточно либо регулярно пить жидкость в больших количествах, либо принимать специальные медикаментозные средства.

По словам специалиста, увлажняющие кремы помогут существенно облегчить состояние человека при экземе или дерматите. Но если после их использования ничего не меняется, то лучше обратиться к дерматологу.

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