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Блогер и рэпер Давид Манукян рассказал о своей подготовке к шоу «Танцы со звёздами», в котором он состоит в паре с танцовщицей Дарьей Палей.

Как отмечается, Манукян является одним из фаворитов шоу. Он рассказал, что подготовку танцев воспринимает как испытание, которое только делает сильнее. Также он сообщил, что считает, что самым главным является получение удовольствия, а не думать о том, что смотрят зрители.

Манукян отметил, что настолько выкладывается на выступлениях, что потом чувствует себя опустошенным. На следующий день после этого он, как правило, в нерабочем состоянии. При этом в детстве блогер занимался танцами, но с тех пор прошёл слишком большой перерыв.

За время участия в проекте блогер даже похудел на шесть килограмм, и останавливаться не собирается. Манукян планирует скинуть ещё около пяти килограмм.

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