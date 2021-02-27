В марте ожидается несколько изменений в законах, которые окажут влияние на жизнь всех граждан.

Так, с 1 марта на общественных территориях должны быть установлены урны. Находиться они должны на расстоянии не более ста метров друг от друга. При этом их необходимо опустошать как минимум раз в сутки. Кроме того, гражданам теперь придётся вывозить опавшие листья на свалку – сжигать в черте населённого пункта их теперь запрещено. Также с 23 марта дачники смогут проводить комплексные кадастровые работы.

Семьям с низким доходом и детьми в возрасте до трёх лет с 1 марта вновь придётся подавать заявления на оформление выплат. 31 марта также истекает срок подачи заявлений на единовременную выплату, которая предназначается для детей в возрасте до семи лет включительно.

В марте россияне сами будут выбирать, какие из своих персональных данных они хотят выложить в общий доступ, а какие нет.

Кроме того, в марте в России должен появиться портал, где будут представлены все правила и требования от организаций для бизнесменов.

Также в марте вступают в силу новые правила по охране труда в замкнутых пространствах.