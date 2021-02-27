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Пользователи, читающие французское издание Le Figaro, положительно оценили выступление Сергея Лаврова, главы МИД РФ, и призвали Запад поменять отношение к России.

Согласно словам российского министра иностранных дел, в рамках пандемии коронавируса страны должны консолидировать свои усилия, однако ряд западных государств не хотят пересматривать свою политику, пытаясь воспользоваться нынешней обстановкой, чтобы наказать некоторые правительства.

Один из читателей под соответствующей статьей отметил, что Соединенные Штаты не могут вынести изменившийся мировой порядок, базирующийся на многополярности. Второй пользователь выразил согласие с мнением Лаврова, заявив, что ЕС все больше походит на мир, описанный Джорджем Оруэллом. Комментаторы уверены, что западные страны выбрали не того врага и пытаются равняться на США, не получая при этом ничего взамен.

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