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Депутат Собинского района Владимирской области назвал ответ главы Толпуховской администрации «нарушением этики» и пообещал отправить на нее жалобу главе муниципалитета. Все дело в том, что на официальный запрос чиновница ответила, называя народного избранника на «ты» и предложила заняться расширением собственного кругозора.

Депутат Андрей Бойков рассказал, что обратился к главе администрации по просьбе одной из жительниц, которую не удовлетворило качество ремонта дома. Он отметил, что первый запрос был отправлен еще в конце прошлого года, однако отвечать чиновница не сочла нужным.

Именно поэтому народный избранник повторил свой запрос. В минувший четверг на него пришел ответ. Ответ главы администрации Ирины Абрамовой с четырьмя ошибками в тексте и «дворовой лексикой» стал достоянием общественности.

“Уважаемый депутат по избирательному округу №21 прежде, чем писать обращение, возьми и почитай 131 ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления” от 06.10.2003г. Возможно твой кругозор расшириться”, – написала чиновница (сохранена пунктуация и орфография автора).

Средствам массовой информации Абрамова подтвердила, что такой ответ действительно был. Она пояснила, что депутат всех замучил своими бесконечными провокациями. Обращение на «ты» чиновница оправдала тем, что Бойков «годится ей в сыновья».

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