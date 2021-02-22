Министр обороны Франции Флоренс Парли сообщила ранее в этом месяце, что одна из атомных подводных лодок ее страны недавно провела патрулирование в Южно-Китайском море. Это признание не было бы неожиданностью для Китая, поскольку его военные знали о провокационном присутствии судна в территориальных водах. Об этом пишет иностранное издание China Mil, перевод статьи представлен изданием discover24.ru.

Доказывая политические мотивы этого дестабилизирующего акта, Парли написала в Твиттере, что это было «ярким доказательством» способности французского флота развертываться далеко и в течение длительного времени вместе со своими стратегическими партнерами, Австралией, Японией и США.

У Франции нет военных баз или пактов о взаимной обороне в регионе, в отличие от США, но она, очевидно, пытается заручиться благосклонностью Вашингтона, поддерживая так называемый четырехсторонний диалог по безопасности, формирующий неофициальный военный союз Австралии, Индии, Японии и США, который предназначен для сдерживания Китая. Франция, до сих пор контролирующая некоторые острова в южной части Тихого океана, в последнее время начала ошибочно воспринимать Китай как конкурента в этой части мира из-за растущих там инвестиций, которые могут повлиять на желание Парижа мириться диалогом.

Другая возможная мотивация состоит в том, что Франция ведет «дружеское» соревнование с Великобританией. Последняя недавно отправила авианосец в Южно-Китайское море и планирует провести военно-морские учения в водах с Японией и США. Не желая чувствовать себя «обделенной», Франция могла ошибочно подумать, что было бы разумно присоединиться к растущей милитаризации этого региона, движимой внерегиональными странами четверки.

Предлогом для защиты «свободы судоходства» является заблуждение, происходящее из-за того, что США воспринимают Китай как стратегического соперника. Подавляющая часть торговли Китая с его бесчисленными партнерами в Восточном полушарии проходит через этот водоем. Действия, дестабилизирующие регион, естественно, будут контрпродуктивными для экономических интересов Китая, хотя, наоборот, усиление нестабильности в регионе может продвигать интересы США, создавая скрытые угрозы для КНР. Отправляя военно-морские силы в Южно-Китайское море, Франция и Великобритания вносят свой вклад в антикитайские действия США.

Присутствие внерегиональных военно-морских сил в Южно-Китайском море призвано вызвать у многих участников территориальных споров впечатление, что эти страны поддерживают их претензии к Китаю. Это призвано побудить их задуматься о проведении собственных провокаций, которые, в свою очередь, могут спровоцировать региональные кризисы. Эти иностранные силы надеются, что такой катастрофический исход поможет им управлять Юго-Восточной Азией. Другими словами, это хитрый способ продвижения неоимперских интересов, призванный усилить их геополитическое влияние на растущие незападные страны.

США и особенно Великобритания исторически печально известны этим, хотя действия Франции в этом отношении менее красочны, потому что в последние несколько десятилетий они были в основном сосредоточены в Африке. Тем не менее, похоже, что Париж заинтересован в расширении своего дестабилизирующего неоимперского влияния и на Юго-Восточную Азию, что может закончиться только катастрофой, как это произошло на больших территориях Африки. Поэтому в интересах всех, чтобы Франция прекратила попытки апеллировать к четверке, провоцируя Китай в Южно-Китайском море, и вместо этого сосредоточилась на взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Не Китай несет ответственность за региональную нестабильность, а США и их союзники по «четверке», а также такие подражатели, как Франция. Они должны сосредоточиться на улучшении экономических связей посредством торговли и инвестиций, а не на провоцировании проблем между государствами региона.