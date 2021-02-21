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Тереза Беранова, лыжница из Чехии, решила отключить возможность комментирования своих постов в соцсети «Инстаграм», после того как ее начали оскорблять пользователи из РФ.

В рамках молодежного мирового чемпионата, прошедшего в Финляндии, на финишной прямой лыжу чешской спортсменки задела Анастасия Фалеева, лыжница из России. В результате она упала и добралась до финиша последней, а россиянку лишили золота. Затем Беранова разместила в социальных сетях снимок своего падения, подписав его фразой «Эй, куда прешь?».

Позднее она сравнила свое падение с происшествием, случившимся между Александром Большуновым и Йони Мяки, когда финн подрезал россиянина, а тот потом ударил его лыжной палкой. Беранова назвала российского лыжника «обезьяной», а всех русских – «неприветливыми и пустоголовыми». После этого она начала получать оскорбления от российских пользователей.

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