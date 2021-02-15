Во время прямой линии с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко связался шахтер, уволенный из-за закрытия шахт в городе Сланцы. Он пожаловался, что 27 человек так и не получили положенные по закону компенсационные выплаты. Причем не помогло в этом даже соответствующее решение суда.

Глава региона был неприятно удивлен этим сообщением. Он отметил, что считал вопрос с шахтами окончательно закрытым, так как Минэнерго контролировало весь процесс расчетов с рабочими.

Дрозденко сохранил контактные данные шахтера и пообещал, что с ним на связь выйдут замгубернатора, а также глава комитета по занятости и труду, чтобы решить проблему с компенсационными выплатами.

27 шахтеров, так и не получившие денег – это те рабочие, которые оставались на шахтах до последнего для их закрытия. Любые обращения к руководству предприятий не помогают даже в том случае, если к ним приходят приставы с решением суда. Сообщается, что отказ в выплатах объясняют отсутствием средств.