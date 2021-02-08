В прошедшее воскресенье издание The Guardian заявило о том, что в начале 1970-х годов адвокат королевы добился внесения поправок в закон о финансовой прозрачности.

Согласно этим поправкам, сведения о конечных бенефициарах сделок по приобретению акций не разглашались, если это касалось «глав государств». Как было заявлено, частный адвокат королевы оказывал давление на министров для того, чтобы они изменили закон. Сделано это было для того, чтобы общественность не могла точно узнать финансовое состояние Елизаветы II.

Как указывается, состояние Елизаветы II полностью никогда и нигде не разглашалось. На сегодняшний день оно оценивается не менее, чем в 480 миллионов долларов.

Однако позже пресс-служба Букингемского дворца опровергла заявление The Guardian. Как было заявлено, участие монарха в парламентском процессе является чистой формальностью, и монарх всегда даёт согласие на просьбу правительства. Заявления о том, что монарх мог заблокировать какой-либо законопроект, являются неверными.