Британские пользователи устыдились собственного Королевского флота, который отрядил патрульный корабль HMS Mersey для сопровождения российской АПЛ «Ростов-на-Дону». Они написали, что это судно проигрывает подводным лодкам класса «Варшавянка» по всем параметрам, а также отметили, что субмарина вполне могла находиться в британских водах даже без сопровождения, так как действовала в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

В комментариях к публикации в издании Daily Mail, которую перевел портал «ПолитРоссия», пользователи посмеялись над Королевским флотом, который отправил следить за российской подводной лодкой речной патрульный кораблик. Также читатели поинтересовались, каким образом HMS Mersey намеревался искать субмарину, если бы она погрузилась на дно. Ведь этот корабль даже не оснащается сонарами для отслеживания местонахождения подлодок.