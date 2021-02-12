Чтобы жить долго и не болеть, нужно обязательно соблюдать шесть правил питания, подробности о которых рассказал британский медик Амир Кхан.

Первое из этих правил гласит, что продукты, которые имеют чрезмерно высокий гликемический индекс, необходимо исключить из рациона или хотя бы сильно ограничить, заменив большую их часть на овощи, фрукты и крупы.

Также следует обращать пристальное внимание на качество мяса и рыбы. Эти продукты лучше не покупать в супермаркетах, так как там в них добавляют консерванты и другие вредные вещества, которые не дают им быстро испортиться. Лучше всего приобретать рыбу и мясо у проверенных фермеров.

Очень важно снизить количество потребляемой соли и некоторых специй. Совсем отказываться от них не обязательно, так как многие такие добавки приносят пользу организму.

Кроме того, врач порекомендовать уменьшить общее количество употребляемых ежедневно калорий и есть больше продуктов, содержащих кальций и магний.