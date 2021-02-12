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В настоящий момент весь мир видит зарождение новой дружбы между Германией и Россией, которые связаны между собой гораздо больше, чем может показаться стороннему наблюдателю, пишет немецкое издание Spectator.

Автор публикации Вольфганг Мюнхау сообщает, что тесно связать РФ и ФРГ может не только газопровод «Северный поток-2», но еще и вакцина «Спутник V», результаты завершающих испытаний которой вызвали настоящую эйфорию у политиков из Германии.

По словам Мюнхау, реакция руководства страны на препарат от Оксфордского университета и компании AstraZeneca была совсем иной. Уже после первых заявлений о низкой эффективности препарата для профилактики коронавируса у пожилых людей политик отнеслись к нему недоверчиво и даже презрительно.

Если же говорить о «Северном потоке-2», то борьба за него стала серьезным потрясением для всей планеты. Германия вновь вступила в дипломатическое противостояние с Соединенными Штатами и не намерена уступать. Хотя бы потому, что завершение строительства газопровода и его запуск в эксплуатацию позволить ФРГ получить практически неограниченный доступ к российскому голубому топливу.

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