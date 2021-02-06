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Новейшие крылатые ракеты X-32, называемые «убийцами авианосцев», успешно прошли испытания и подтвердили соответствие заявленным характеристикам, сообщает информационное агентство «РИА Новости». Известно, что тестовый запуск осуществлялся на полигоне с российского ракетоносца Ту-22М3.

Источник в главном военном ведомстве РФ сообщает, что новые ракеты станут основным вооружением бомбардировщика. В ходе периодических испытаний они продемонстрировали высокую точность стрельбы.

Ракеты X-32 разрабатывались специально для поражения надводных целей, поэтому их и прозвали «убийцами авианосцев». Однако эти боеприпасы способны эффективно уничтожать и любые наземные мишени – боевую технику, укрепления вероятного противника, а также радиолокационные станции.

По словам источника, на кораблях авианосных групп обычно имеются комплексы ПВО, однако они не способны перехватывать такие крылатые ракеты, как X-32.

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