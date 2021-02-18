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Американские морские пехотинцы провели учения неподалеку от норвежского города Сетермоен. На них военнослужащие тренировались водить бронеавтомобили «Хамви» в экстремальных арктических условиях.

Морпехи отработали прохождение на вездеходных автомобилях стандартную полосу препятствий «змейка», а также дрейф по заснеженным и обледеневшим автотрассам. Они рассказали, что задача оказалась чрезвычайно сложной, так как тяжелые автомобили на скользкой дороге практически полностью перестают слушаться водителя. Даже на минимальной скорости необходимо быть настороже, чтобы не потерять управление машиной.

Сообщается, что к учениям привлекли два подразделения корпуса морской пехоты, в которых состоит около тысячи военнослужащих.

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