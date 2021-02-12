Прототип новейшего боевого робота «Удар», разработанного корпорацией «Ростех» способен действовать самостоятельно либо в постоянном контакте с ударными или разведывательными беспилотными аппаратами.

Глава «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал, что робототехнический комплекс построен на базе БМП-3, которую конструкторы дополнили специальным блоком принятия решений на основе искусственного интеллекта, а также целым рядом датчиков для самостоятельного ориентирования в пространстве.

В кормовом отделении БМП можно размещать легких роботов, предназначенных для решениях различных задач. На сегодняшний день создано 6 разновидностей таких устройств, которые могут производить дополнительную разведку, искать мины, выявлять позиции противника.

Кроме того, привлекательной функцией является взаимодействие «Удара» с беспилотными аппаратами. В их качестве могут применяться как независимые, так и привязные БПЛА. Последние при этом получают питание непосредственно от БМП.