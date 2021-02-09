Беспилотные аппараты Bayraktar TB2 применялись в Нагорном Карабахе не более 12 раз, сообщают авторы портала Avia. Pro, которые проанализировали все видеокадры 45-дневной войны, имеющиеся в свободном доступе. По их мнению, совершенно непонятно, по какой причине Анкара и Баку так восхваляют эти ударные дроны.

По словам экспертов, в большинстве случаев беспилотники вылетали на задания без бомб и ракет. То есть, выполняли исключительно разведывательные и вспомогательные функции. Они наводили огонь артиллерийских орудий, а также выясняли местоположение позиций Армении и Армии обороны Арцаха.

Предполагается, что столь редкое использование беспилотников объясняет слишком высокая цена на используемое дронами ракетное вооружение. Которого в распоряжении Азербайджана было совсем не так много, как сейчас заявляет Баку.