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Беспилотные аппараты Bayraktar TB2 применялись в Нагорном Карабахе не более 12 раз, сообщают авторы портала Avia. Pro, которые проанализировали все видеокадры 45-дневной войны, имеющиеся в свободном доступе. По их мнению, совершенно непонятно, по какой причине Анкара и Баку так восхваляют эти ударные дроны.

По словам экспертов, в большинстве случаев беспилотники вылетали на задания без бомб и ракет. То есть, выполняли исключительно разведывательные и вспомогательные функции. Они наводили огонь артиллерийских орудий, а также выясняли местоположение позиций Армении и Армии обороны Арцаха.

Предполагается, что столь редкое использование беспилотников объясняет слишком высокая цена на используемое дронами ракетное вооружение. Которого в распоряжении Азербайджана было совсем не так много, как сейчас заявляет Баку.

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