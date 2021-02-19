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Арктические морозы, которые добрались до Соединенных Штатов, практически полностью парализовали экспорт американского газа. Эксперт издания Bloomberg сообщает, что на некоторых экспортных терминалах объем поставок уменьшился от 2 до 4 раз, что создает серьезные проблемы.

Одна из них – это стремительный рост спроса на СПГ внутри страны. А конкретно – в штате Техас, который является главным энергетическим центром Соединенных Штатов. Около 4 миллионов домов здесь остались без электрической энергии, которая вырабатывается с использованием сжиженного газа.

Аналитики уверены, что США необходимо как можно скорее сворачивать экспорт, чтобы не допустить кризиса на территории государства. В противном случае производство электроэнергии будет демонстрировать все худшие показатели и создавать проблемы внутренним потребителям.

Напомним: ранее российские эксперты поясняли, что попытка Соединенных Штатов поставлять свой сжиженный газ в Европу не имеет под собой никаких экономических обоснований. Поэтому покупать его могут только те государства, которые поддаются давлению США.

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