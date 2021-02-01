28 января на 88-м году жизни из-за коронавируса скончался актёр Василий Лановой.

Прощальная церемония прошла 1 февраля в Москве. В церемонии принял участие близкий друг актёра Вячеслав Моцардо, который рассказал о последнем желании Ланового. Согласно его словам, они дружили около 30-ти лет, последний раз они встретились в больнице 6 января. Во время беседы Лановой заявил, что с ним всё в порядке, несмотря на постоянный кашель, а также что главное – чтобы открыли мемориальную доску его другу Георгию Юматову.

Как отмечается, Юматов и Лановой были очень близки. Также они вместе играли в фильме «Офицеры». После смерти Юматова в 1997 году Лановой решил установить мемориальную доску своему другу, однако так и не успел довести дело до конца.