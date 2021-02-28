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Профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, какие последствия представляет коронавирус для различных категорий людей.

Какие последствия ожидают каждого конкретного пациента, зависит от того, какие у него изначально имеются предрасположенности к другим заболеваниям. У коронавируса нет каких-либо специфических последствий, которые были бы для всех одинаковы.

Как указала Баранова, «где тонко – там и рвётся». Но она также сообщила, что всё это можно «открутить назад». Однако совершить это тем проще, чем пациент моложе, и достаточно сложно для пожилых людей.

При этом, как было выяснено, мужчины наиболее сильно страдают от вируса во время острой фазы. Женщины же имеют последствия в виде «ковидного хвоста», и в итоге они долгое время тащат его за собой.

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