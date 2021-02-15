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Павел Глазков, биолог и создатель познавательного видеоблога, решил посетить яка, обитающего в Ленинградской области. Однако во время знакомства с животным он едва не стал жертвой его острых рогов.

Согласно словам зоолога, в ходе съемок соответствующего видео як смог просунуть голову в ограждение, попытавшись при этом поддеть биолога. Глазков смог узнать о случившемся только после просмотра снятого материала. Он отметил, что ему сильно повезло, так как быку не хватило всего нескольких сантиметров.

В опубликованном ролике специалист отметил, что яки в длину могут достичь четырех метров, а их вес нередко превышает одну тысячу килограмм. К характерным чертам этих животных относятся длинная шерсть и большой горб. Они способны без проблем переносить сильные морозы и жить на большой высоте.

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