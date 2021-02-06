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Основатель Microsoft Билл Гейтс в рамках беседы с блогером Дереком Мюллером рассказал о следующих угрозах для людей после завершения пандемии коронавирусной инфекции.

По мнению американского миллиардера, изменение климата окажется новой глобальной угрозой, которая ежегодно будет уносить намного больше жизней, чем COVID-19. Второй масштабной опасностью он считает биотерроризм, так как в лабораториях могут разработать вирус, назначить ему цену, а затем продать людям, желающим причинить вред окружающим.

В СМИ напоминают, что около 6 лет назад Гейтс сообщил о высоком риске начала пандемии, которую может вызвать респираторный вирус. Он заявил тогда, что возникнет болезнь, к которой человечество окажется не готовым. Именно новое заболевание, по его мнению, приведет к гибели 10 миллионов человек, а не военный конфликт.

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