Российская семья, проживающая в Германии, стала жертвой берлинской полиции, которая избила родителей и отобрала у них троих маленьких детей.

Юлия и Евгений Зайберт рассказали, что живут в Берлине около 6 лет в обычной городской квартире. Они воспитывают детей в возрасте двух, четырех и шести лет. При этом время от времени им приходилось сталкиваться с нежданными визитами местных органов опеки. Которых никто не вызывал, так как повода для этого не было.

Счастливая жизнь семейства дала трещину из-за берлинских полицейских, которые внезапно ворвались в квартиру, забрали детей, а также жестоко избили супругов, разведя их по разным помещениям. Сейчас Евгений и Юлия делают все возможное, чтобы вернуть малышей в семью

Сообщается, что органы опеки сочли условия пребывания детей неблагоприятными и отправили их в специальную клинику. Сейчас от родителей требуют медицинские карты, а также данные о прививках малышей. Удастся ли победить немецкую бюрократическую машину и восстановить семью, в настоящий момент неизвестно.