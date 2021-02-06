Проект «Северного потока-2», как и другие отношения в энергетической отрасли – это последний «мост» между Германией и Россией, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, задуматься о том, стоит ли рушить этот самый мост, сейчас должны оба государства.

В своем интервью изданию Rheinische Post немецкий президент заявил, что разрушение мостов не является признаком силы. Это высказывание стало ответом на вопрос, связанный с неутихающими спорами по поводу строительства газопровода «Северный поток-2».

По словам Штайнмайера, уничтожение последних связей с Россией ударит не только по ней, но и по Германии и всей Европе. Так как Евросоюз после этого не сможет никак повлиять на ситуацию внутри РФ.

Напомним, что ранее позицию Берлина по строительству Северного потока поддержали канцлер Австрии Себастьян Курц и французский лидер Эммануэль Макрон.