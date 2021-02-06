Представители Минобороны Белоруссии сообщили, что получат новую партию боевых самолетов Су-30СМ российского производства в октябре следующего года.

Согласно их словам, на данный момент времени между белорусским оборонным ведомством и компанией «Иркут» имеются контракты на покупку двух партий истребителей. Каждая из них включает в себя четыре воздушных судна. Первая поставка была осуществлена еще осенью 2019 года, а вторая будет выполнена в октябре 2022 года.

Отмечается также, что белорусские власти собираются в этом году заключить новый контракт на поставку еще одной партии боевых машин. Они также планируют приобрести у РФ как минимум четыре вертолета Ми-35.