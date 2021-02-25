Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал федеральным агентствам 100 дней на исследование поставок таких продуктов, как аккумуляторы для производства электромобилей, а также полупроводниковые чипы, применяемые в смартфонах и другой современной технике.

Это поручение связано с тем, что в США и других странах мира возникли серьезные сложности с поставками чипов. Они представляют собой глобальную проблему, которая уже сейчас начинает тормозить процесс производства компьютерной и мобильной техники. Помимо этого, она затрагивает и множество других областей, так как электроника сегодня применяется практически во всех сферах деятельности.

Представители администрации президента разъяснили, что в течение 100 дней будет проводится расследование. Уже по его промежуточным результатам соответствующие структуры разработают меры для решения тех или иных проблем с поставками.