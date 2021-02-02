Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен «опрокинуть» логику урегулирования конфликта на Украине, которая применялась в «нормандском формате», и отодвинуть Францию с Германией на второстепенные роли, сообщает немецкое издание Der Spiegel. Журналисты заявляют, что Вашингтон решил общаться с Москвой напрямую, причем намерен делать это «в жестком стиле».

План, разработанный Байденом и возглавляющим Госдеп Энтони Блинкеном, подразумевает аннулирование Минских соглашений. Помимо этого, США намерены снять с Киева все обязательства, под которыми он подписался ранее и выставить России ультиматум о передаче Украине полного контроля над Донбассом.

Для Киева это выгодный сценарий, поэтому руководство страны уже предпринимает все возможные шаги для того, чтобы привлечь Байдена к процессу урегулирования конфликта. Берлин же, напротив, обеспокоен подобными вмешательством США. В Германии заявляют, что в этом случае российский лидер Владимир Путин может покинуть «нормандский формат» вообще и занять еще более жесткую позицию, чем планирует Байден.