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У России есть противоядие против главного американского козыря, уверен военный эксперт Виктор Баранец. Он поясняет, что выстраивая планы нападения на РФ, Соединенные Штаты надеются на свои авианосцы, однако Москва может с легкостью превратить их в большие плавучие кладбища.

Баранец рассказал, что у России нет авианосцев, на что и надеются американские ВМС. Однако они упускают из вида, что уже в следующем году на вооружении РФ появится грозное оружие, способные уничтожать боевые авианосные группы.

Речь идет о ракетах «Циркон», которые в ходе испытаний продемонстрировали высокие боевые характеристики. Они развивали скорость до восьми чисел Маха, что по привычной шкале составляет около 10 тысяч километров в час.

Из-за столь высокой скорости обнаружить летящую в цель ракету не способна ни одна существующая система ПВО. Поэтому если Россия запустит несколько таких боеприпасов, американские авианосцы будут уничтожены.

Эксперт отмечает, что США сейчас пытаются догнать Россию в сфере производства гиперзвукового оружия, однако это не слишком хорошо у них получается. Поэтому Пентагон уже пытался подослать своих шпионов, чтобы выведать секрет российской технологии, аналогов которой пока не существует.

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