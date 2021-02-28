Виктор Баранец, журналист и военный эксперт, заявил о высоком риске военного конфликта между Россией и Соединенных Штатов из-за полетов американских самолетов рядом с Крымом.

Специалист подверг жесткой критике недавнее предложение киевских властей американским военным использовать воздушный коридор рядом с Крымским побережьем для транспортировки различных грузов. Баранец сообщил, что приближение самолетов НАТО к границам России может привести к негативным последствиям, включая полномасштабную войну.

Эксперт также обеспокоен высказываниями Ллойда Остина, главы американского Минобороны, согласно которым Вашингтон собирается помочь Киеву в противодействии «агрессии со стороны Москвы». По мнению военного обозревателя, черноморская акватория является наиболее вероятным местом начала конфликта между РФ и США.