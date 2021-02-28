читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Виктор Баранец, журналист и военный эксперт, заявил о высоком риске военного конфликта между Россией и Соединенных Штатов из-за полетов американских самолетов рядом с Крымом.

Специалист подверг жесткой критике недавнее предложение киевских властей американским военным использовать воздушный коридор рядом с Крымским побережьем для транспортировки различных грузов. Баранец сообщил, что приближение самолетов НАТО к границам России может привести к негативным последствиям, включая полномасштабную войну.

Эксперт также обеспокоен высказываниями Ллойда Остина, главы американского Минобороны, согласно которым Вашингтон собирается помочь Киеву в противодействии «агрессии со стороны Москвы». По мнению военного обозревателя, черноморская акватория является наиболее вероятным местом начала конфликта между РФ и США.

Вам может понравиться

В Новосибирской области кадастровая стоимость земли выросла в пять раз

В Новосибирской области резко увеличилась кадастровая стоимость земель. Как сообщается, это обнаружил один из местных жителей по имени Сергей, который имеет землю сельскохозяйственного назначения. Он указал, что кадастровая стоимость увеличилась
  • Анна
  • 25.02.2021
  • читать 1 минуту

Литий, а не нефть: революция чистой энергии изменит глобальную геополитику

После поддержки решения бывшего президента США Дональда Трампа, ослабить стандарты выбросов для авто, установленные во времена правления Обамы, автопроизводитель General Motors (GM) шокировал наблюдателей отрасли, когда в прошлом месяце объявил

Американский разведывательный беспилотник пролетел вдоль границ Крыма и Донбасса

На «Телеграм»-канале Украина.ру сообщают, что вдоль крымского побережья и границ Донбасса пролетел разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk американских ВВС. Автор опубликованного сообщения задается вопросом о том, что беспилотник США делает
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 февраля – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 28 февраля – небольшой снег, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 февраля – переменная облачность, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 февраля – пасмурно, до 2 °C | Королев: погода, 28 февраля – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 28 февраля – небольшой снег, до -1 °C | Армавир: погода, 28 февраля – небольшой дождь, до 2 °C |