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Переброска к рубежам Крыма ракетных комплексов «Точка-У» может указывать на то, что Украина вновь задумала какую-то авантюру, считает военный эксперт Виктор Баранец, Он предупреждает Киев, что подобные действия могут завершиться для него катастрофой.

Баранец напоминает, что Крымский полуостров наряду с Калининградом – это два наиболее защищенных от атак противника региона России. Помимо кораблей Черноморского флота, в Крыму базируются подводные лодки, зенитно-ракетные комплексы С-400 и С-300, береговые системы «Бастион» и «Бал», артиллерийские установки, способные поражать цели на больших расстояниях.

Любая попытка вторгнуться в Крым или обстрелять военные объекты полуострова автоматически запустит всю эту мощь, что приведет к катастрофическим последствиям для Украины. В результате авантюры границы государства могут оказаться уже где-то под Киевом, а не в Херсонской области, рассказал эксперт изданию “ПолитРоссия”.

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