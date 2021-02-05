Новая дивизия, создаваемая для патрулирования Северного морского пути и обороны Чукотки, сумеет обеспечить безопасность в арктическом регионе, считает военный эксперт Виктор Баранец. Однако многое будет зависеть от действий Соединенных Штатов.

По словам эксперта, США не хотят следовать правилам и запрашивать разрешения России на проход своих судов по Севморпути. Мало того, они намереваются еще и прикрывать их боевыми кораблями и самолетами. Так, совсем недавно Пентагон перебросил на Аляску целый авиационный полк, который создан специально для этой цели.

Баранец утверждает, что Россия вполне готова к любому развитию событий в регионе. Если из-за противостояния за обладание арктическими ресурсами разразиться новая мировая война, то Москве будет чем ответить Вашингтону. РФ восстановила несколько военных баз в Арктике, а также усиленно строит новые пограничные заставы, поэтому просто так отдавать превосходство в регионе она точно не намерена.