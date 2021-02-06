Автоэксперты рассказали о том, как наиболее выгодно приобрести в России автомобиль, сообщает ПРАЙМ.

Так, сообщается, что лучше всего будет воспользоваться автокредитом, либо накопить необходимую сумму наличных. Как отмечает директор аналитической компании Gruzdev-analyze Александр Груздев, кредит на автомобиль учитывает, помимо самого авто, также ОСАГО и КАСКО. Он отметил, что банки, которые предлагают автокредиты, тратят немало ресурсов для расчета выгодного тарифа.

Таким образом, для многих покупателей автокредит будет более выгодным и менее сложным способом покупки автомобиля. Также, если у покупателя есть в банке зарплатная карта или депозит, банк может сделать ему выгодное предложение.

Аяз Алиев, являющийся доцентом кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова, считает, что машину лучше брать за наличные деньги, так как в этом случае не требуется много документов. При этом, если человек решает копить деньги, эксперт советует не забывать про инфляцию.